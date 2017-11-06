І.Геращенко закликала створити у бюджеті спецфонд для підтримки політв'язнів Кремля

"Завтра ми починаємо розгляд бюджету, і я сподіваюся, що весь парламент і всі колеги, незважаючи на політичні вподобання і представництво комітетів, підтримають мене в тому, що ми вимагаємо в уряді закласти в бюджет створення спеціального фонду щодо підтримки родин заручників, які знаходяться в Російській Федерації", - сказала Геращенко.

Депутат також наголосила на неприпустимості того, що вже рік у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій не вдається створити відділ, який би займався наданням юридичної та психологічної допомоги родинам політв'язнів Кремля і родинам тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з кримськотатарською та українською діаспорами у Нью-Йорку заявив, що українська влада все робитиме для звільнення наших в’язнів.