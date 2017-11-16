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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10604 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 26936 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 38928 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45248 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42693 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100869 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 90530 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98625 просмотра

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И.Геращенко: в ОРДЛО подтвердили, что незаконно удерживают 88 украинцев

И.Геращенко: в ОРДЛО подтвердили, что незаконно удерживают 88 украинцев

Киев  •  УНН

 • 10133 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что в ОРДЛО подтверждают, что в них удерживается 88 украинских заложников. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В списке СБУ на сегодня есть 157 граждан Украины. ОРДЛО подтверждают, что в них удерживается из этого списка 88 человек. Ни о каких других подтверждениях и цифрах со стороны ОРДЛО пока не говорилось. Ни о согласованных списках, ни о цифрах!", - заметила И.Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона делает все возможное для того, чтобы освободить граждан Украины.

Как сообщал УНН, количество украинских заложников, которых удерживают боевики, выросла до 157 человек

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