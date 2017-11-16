И.Геращенко: в ОРДЛО подтвердили, что незаконно удерживают 88 украинцев

"В списке СБУ на сегодня есть 157 граждан Украины. ОРДЛО подтверждают, что в них удерживается из этого списка 88 человек. Ни о каких других подтверждениях и цифрах со стороны ОРДЛО пока не говорилось. Ни о согласованных списках, ни о цифрах!", - заметила И.Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона делает все возможное для того, чтобы освободить граждан Украины.

Как сообщал УНН, количество украинских заложников, которых удерживают боевики, выросла до 157 человек