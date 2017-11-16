И.Геращенко: в ОРДЛО подтвердили, что незаконно удерживают 88 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что в ОРДЛО подтверждают, что в них удерживается 88 украинских заложников. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В списке СБУ на сегодня есть 157 граждан Украины. ОРДЛО подтверждают, что в них удерживается из этого списка 88 человек. Ни о каких других подтверждениях и цифрах со стороны ОРДЛО пока не говорилось. Ни о согласованных списках, ни о цифрах!", - заметила И.Геращенко.
Она отметила, что украинская сторона делает все возможное для того, чтобы освободить граждан Украины.
Как сообщал УНН, количество украинских заложников, которых удерживают боевики, выросла до 157 человек