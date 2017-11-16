І.Геращенко: в ОРДЛО підтвердили, що незаконно утримують 88 українців

"В списку СБУ на сьогодні є 157 громадян України. ОРДЛО підтверджують, що в них утримується з цього списку 88 осіб. Ні про які інші підтвердження і цифри з боку ОРДЛО поки що не говорилося. Ні про узгоджені списки, ні про цифри!", - зауважила І.Геращенко.

Вона зауважила, що українська сторона робить все можливе для того щоб звільнити громадян України.

Як повідомляв УНН, кількість українських заручників, яких утримують бойовики, зросла до 157 осіб