И.Геращенко прокомментировала данные про удостоверение участника АТО у киллера Д.Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала данные про удостоверение участника АТО у убийцы бывшего депутата государственной думы РФ Дениса Вороненкова, назвав странным, что у киллера не было "визитки Яроша". Об этом первый вице-спикер парламента написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Странно, что у киллера не было визитки Яроша, а только удостоверение участника АТО. Недоработка. Конечно, все киллеры перед выходом на задание берут с собой весь набор документов и удостоверения личности - чтобы не усложнять жизнь правоохранителям и следователем ..." - написала она.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили про розыск второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.
Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.