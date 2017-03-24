И.Геращенко прокомментировала данные про удостоверение участника АТО у киллера Д.Вороненкова

"Странно, что у киллера не было визитки Яроша, а только удостоверение участника АТО. Недоработка. Конечно, все киллеры перед выходом на задание берут с собой весь набор документов и удостоверения личности - чтобы не усложнять жизнь правоохранителям и следователем ..." - написала она.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили про розыск второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.