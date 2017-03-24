І.Геращенко прокоментувала дані про посвідчення учасника АТО у кілера Д.Вороненкова

"Дивно, що біля кілера не було візитки Яроша, а лише посвідчення учасника АТО. Нєдоработка. Звичайно, всі кілери перед виходом на завдання беруть з собою весь набір документів і посвідчення особи - щоб не ускладнювати життя правоохоронцям і слідчим..." - написала вона.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.