І.Геращенко прокоментувала дані про посвідчення учасника АТО у кілера Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала дані про посвідчення учасника АТО у вбивці колишнього депутата державної думи РФ Дениса Вороненкова, назвавши дивним, що біля кілера не було "візитки Яроша". Про це перший віце-спікер парламенту написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дивно, що біля кілера не було візитки Яроша, а лише посвідчення учасника АТО. Нєдоработка. Звичайно, всі кілери перед виходом на завдання беруть з собою весь набір документів і посвідчення особи - щоб не ускладнювати життя правоохоронцям і слідчим..." - написала вона.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.