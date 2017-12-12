Hyundai Харьков-Киев сломался в дороге, пассажиров пересадили на другой поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Скоростной поезд № 723 Харьков-Киев совершил вынужденную остановку возле станции Огульцы, а уже на станции Свинковка Полтавской области пассажиров пересадили в другой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Подменный подвижной состав электропоезда производства Hyundai Rotem в 17:30 задействовали из-за того, что по техническим причинам поезд №723 Харьков - Киев не смог продолжить движение и совершил вынужденную остановку возле станции Огульцы", - сообщается в пресс-центре Укрзализныци.
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В 15:36 этот поезд продолжил движение с задействованием вспомогательного локомотива и прибыл с пассажирами до станции Свинковка (Полтавская область). Уже на ней пассажиры пересели в другой скоростной поезд.
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Причина вынужденной остановки поезда выясняется. Известно, что при переходе с постоянного на переменный ток произошел сбой в электросхеме управления электропоезда, в результате чего он не смог двигаться дальше.