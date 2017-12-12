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Hyundai Харків-Київ зламався в дорозі, пасажирів пересадили на інший поїзд

Київ • УНН

 • 15435 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Швидкісний поїзд № 723 Харків-Київ здійснив вимушену зупинку неподалік станції Огульці, а вже на станції Свинківка Полтавської області пасажирів пересадили в інший, передає УНН із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

“Підмінний рухомий склад електропоїзда виробництва Hyundai Rotem о 17:30 задіяли через те, що з технічних причин поїзд №723 Харків – Київ не зміг продовжити рух і здійснив вимушену зупинку неподалік станції Огульці”, — повідомляється у прес-центрі Укрзалізниці.

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О 15:36 цей поїзд продовжив рух із задіюванням допоміжного локомотива та прибув з пасажирами до станції Свинківка (Полтавська область). Вже на ній пасажири пересіли у інший швидкісний поїзд.

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Причина вимушеної зупинки поїзда з’ясовується. Наразі відомо, що при переході з постійного на змінний струм відбувся збій в електросхемі керування електропоїзда, у наслідок чого він не зміг рухатися далі.

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