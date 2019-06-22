Huawei через суд требует от США вернуть изъятое оборудование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав от суда обжаловать решение американских властей, чтобы вернуть изъятое ранее оборудования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Huawei пытается применить правила экспортного управления для телекоммуникационного оборудования, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.
США считают, что это оборудование Пекин может использовать для шпионажа. Huawei это отрицает.
В лаборатории в Калифорнии с КНР эта техника (в том числе компьютерный сервер и коммутатор Ethernet), говорится в исковом заявлении китайской компании, была поставлена для тестирования. После завершения испытаний оборудование было отправлено обратно в Китай, пояснили в Huawei, отметив, что лицензию на перевозку таких технологий представители компании решили не получать, потому что, по их мнению, это просто не было необходимо.
Напомним, в Китае решили начать расследование FedEx за "нарушение доставки Huawei".