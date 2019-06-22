Huawei через суд требует от США вернуть изъятое оборудование

Huawei пытается применить правила экспортного управления для телекоммуникационного оборудования, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.

США считают, что это оборудование Пекин может использовать для шпионажа. Huawei это отрицает.

В лаборатории в Калифорнии с КНР эта техника (в том числе компьютерный сервер и коммутатор Ethernet), говорится в исковом заявлении китайской компании, была поставлена для тестирования. После завершения испытаний оборудование было отправлено обратно в Китай, пояснили в Huawei, отметив, что лицензию на перевозку таких технологий представители компании решили не получать, потому что, по их мнению, это просто не было необходимо.

Напомним, в Китае решили начать расследование FedEx за "нарушение доставки Huawei".