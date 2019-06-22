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Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене обладнання

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Китайська технологічна компанія Huawei Technologies Co Inc. подала позов до Міністерства торгівлі США, зажадавши від суду оскаржити рішення американської влади, щоб повернути вилучене раніше обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене обладнання

Huawei намагається застосувати правила експортного управління щодо телекомунікаційного обладнання, яке компанія спочатку перевозила з Китаю до Сполучених Штатів, а потім відправляла назад в КНР.

США вважають, що це обладнання Пекін може використовувати для шпигунства. Huawei ці дані заперечує.

У лабораторії в Каліфорнії з КНР ця техніка (в тому числі комп'ютерний сервер і комутатор Ethernet), говориться в позовній заяві китайської компанії, була поставлена для тестування. Після завершення випробувань обладнання було відправлено назад у Китай, пояснили в Huawei, зазначивши, що ліцензію на перевезення таких технологій представники компанії вирішили не отримувати, тому що, на їхню думку, це просто не було необхідно.

Нагадаємо, у Китаї вирішили розпочати розслідування щодо FedEx через "порушення доставки Huawei".

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