Huawei через суд вимагає від США повернути вилучене обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Китайська технологічна компанія Huawei Technologies Co Inc. подала позов до Міністерства торгівлі США, зажадавши від суду оскаржити рішення американської влади, щоб повернути вилучене раніше обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Huawei намагається застосувати правила експортного управління щодо телекомунікаційного обладнання, яке компанія спочатку перевозила з Китаю до Сполучених Штатів, а потім відправляла назад в КНР.
США вважають, що це обладнання Пекін може використовувати для шпигунства. Huawei ці дані заперечує.
У лабораторії в Каліфорнії з КНР ця техніка (в тому числі комп'ютерний сервер і комутатор Ethernet), говориться в позовній заяві китайської компанії, була поставлена для тестування. Після завершення випробувань обладнання було відправлено назад у Китай, пояснили в Huawei, зазначивши, що ліцензію на перевезення таких технологій представники компанії вирішили не отримувати, тому що, на їхню думку, це просто не було необхідно.
Нагадаємо, у Китаї вирішили розпочати розслідування щодо FedEx через "порушення доставки Huawei".