Hitachi и General Electric будут совместно создавать мини-АЭС

По ее данным, дочерние компании двух корпораций в течение года подпишут протокол о сотрудничестве в разработке мини-АЭС. Поначалу речь будет идти об обмене информацией, поскольку Hitachi и General Electric уже давно занимаются этой проблемой самостоятельно.

Предполагается, что мини-АЭС будут стоить примерно в десять раз меньше атомных станций традиционного типа. Их можно будет инкорпорировать как дешевый источник энергии прямо в промышленные комплексы и размещать под землей для повышения уровня безопасности.

Предложение таких установок, как полагают, поможет преодолеть нынешнюю тенденцию к отказу от АЭС. В частности, по данным японской газеты Nikkei, в 2018 году глобальные инвестиции в атомную энергетику сократились на 45% по сравнению с уровнем 2017 года.

Как сообщал УНН, в Японии хотят вывести из эксплуатации АЭС “Фукусима-2”.