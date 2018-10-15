Hitachi і General Electric будуть спільно створювати міні-АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Японська електротехнічна корпорація Hitachi спільно з американською General Electric займеться розробкою міні-АЕС потужністю до 300 тис кВт, які повинні бути в багато разів дешевше і безпечніше нинішніх. Потенційним покупцям їх збираються запропонувати в 2030-х роках, повідомляє в понеділок газета Yomiuri shimbun, передає УНН.
За її даними, дочірні компанії двох корпорацій протягом року підпишуть протокол про співпрацю в розробці міні-АЕС. Спочатку мова йтиме про обмін інформацією, оскільки Hitachi і General Electric вже давно займаються цією проблемою самостійно.
Передбачається, що міні-АЕС будуть коштувати приблизно в десять разів менше атомних станцій традиційного типу. Їх можна буде інкорпорувати як дешеве джерело енергії прямо в промислові комплекси і розміщувати під землею для підвищення рівня безпеки.
Пропозиція таких установок, як вважають, допоможе подолати нинішню тенденцію до відмови від АЕС. Зокрема, за даними японської газети Nikkei, в 2018 році глобальні інвестиції в атомну енергетику скоротилися на 45% в порівнянні з рівнем 2017 року.
Як повідомляв УНН, в Японії хочуть вивести з експлуатації АЕС “Фукусіма-2”.