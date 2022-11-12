"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона": генерал США спрогнозировал ход войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Освобождение Херсона позволит ВСУ наносить удары с HIMARS по оккупантам, находящимся на подступах к Крыму. Такое мнение высказал бывший американский генерал Бен Ходжес, передает УНН.
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"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, тогда как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающая фаза кампании...освобождение Крыма" , – написал Ходжес в Twitter.
Напомним
Ходжес на ежегодном Варшавском форуме безопасности заявил, что Украина отбросит россию к довоенным границам в конце 2022 года и вернет себе Крымский полуостров в 2023 году.