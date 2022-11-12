"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона": генерал США спрогнозировал ход войны в Украине

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"HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, тогда как "левое крыло" контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающая фаза кампании...освобождение Крыма" , – написал Ходжес в Twitter.

Напомним

Ходжес на ежегодном Варшавском форуме безопасности заявил, что Украина отбросит россию к довоенным границам в конце 2022 года и вернет себе Крымский полуостров в 2023 году.