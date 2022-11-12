"HIMARS незабаром стрілятимуть з Херсона": генерал США спрогнозував перебіг війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Звільнення Херсона дозволить ЗСУ завдавати ударів з HIMARS по окупантам, які перебувають на підступах до Криму. Таку думку висловив колишній американський генерал Бен Ходжес, передає УНН.
Цитата
"HIMARS незабаром стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальна фаза кампанії...звільнення Криму", - написав Ходжес у Twitter.
Нагадаємо
Ходжес на щорічному Варшавському безпековому форумі заявив, що Україна відкине росію до довоєнних кордонів в кінці 2022 року та поверне собі Кримський півострів у 2023 році.