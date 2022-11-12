"HIMARS незабаром стрілятимуть з Херсона": генерал США спрогнозував перебіг війни в Україні

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"HIMARS незабаром стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальна фаза кампанії...звільнення Криму", - написав Ходжес у Twitter.

Нагадаємо

Ходжес на щорічному Варшавському безпековому форумі заявив, що Україна відкине росію до довоєнних кордонів в кінці 2022 року та поверне собі Кримський півострів у 2023 році.