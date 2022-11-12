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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 30511 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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"HIMARS незабаром стрілятимуть з Херсона": генерал США спрогнозував перебіг війни в Україні

"HIMARS незабаром стрілятимуть з Херсона": генерал США спрогнозував перебіг війни в Україні

Київ • УНН

 • 272531 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Звільнення Херсона дозволить ЗСУ завдавати ударів з HIMARS по окупантам, які перебувають на підступах до Криму. Таку думку висловив колишній американський генерал Бен Ходжес, передає УНН.

Цитата

"HIMARS незабаром стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочинається вирішальна фаза кампанії...звільнення Криму", - написав Ходжес у Twitter.

Нагадаємо 

Ходжес на щорічному Варшавському безпековому форумі заявив, що Україна відкине росію до довоєнних кордонів в кінці 2022 року та поверне собі Кримський півострів у 2023 році.

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