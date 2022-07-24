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HIMARS помогают уничтожать десятки российский складов с боеприпасами, но этого недостаточно – CNN

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Западные военные эксперты просят не считать HIMARS "чудо-оружием", поскольку на войне этот принцип не работает, пишет CNN, передает УНН.

Детали

Военный аналитик Мик Райан, бывший австралийский генерал предупреждает, что, хотя HIMARS и "предоставил Вооруженным силам Украины новую "длинную руку" для нападения на российских захватчиков, на войне не существует такой вещи, как серебряная пуля".

При этом официальные лица США уверены, что точность этого оружия, как и других точных систем дальнего действия, постепенно изменит поле боя в Украине.

Но Украине нужен при этом бесперебойный поток боеприпасов с Запада, уточняет издание.

Но, как сообщает CNN, HIMARS по-прежнему ограничены дальностью атаки не более 80 км. При этом аналогичное американское оружие, армейская тактическая ракетная система (ATACMS), использующая ту же пусковую платформу, но с дальностью почти 300 км, до сих пор не поставляется украинским военным.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предоставление Украине более дальнобойных ракет для американских систем HIMARS ускорит завершение войны, которую начала россия.

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