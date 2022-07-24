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HIMARS допомагають знищувати десятки російських складів із боєприпасами, але цього недостатньо – CNN

HIMARS допомагають знищувати десятки російських складів із боєприпасами, але цього недостатньо – CNN

Київ • УНН

 • 200112 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Західні військові експерти просять не вважати HIMARS "диво-зброєю", оскільки на війні цей принцип не працює, пише CNN, передає УНН.

Деталі

Військовий аналітик Мік Райан, колишній австралійський генерал попереджає, що, хоча HIMARS і "надав Збройним силам України нову "довгу руку" для нападу на російських загарбників, на війні не існує такої речі, як срібна куля".

При цьому офіційні особи США впевнені, що точність цієї зброї, як і інших точних систем дальньої дії, поступово змінить поле бою в Україні.

Але Україні потрібний при цьому безперебійний потік боєприпасів із Заходу, уточнює видання.

Але, як повідомляє CNN, HIMARS, як і раніше, обмежені дальністю атаки не більше 80 км. При цьому аналогічна американська зброя, армійська тактична ракетна система (ATACMS), яка використовує ту саму пускову платформу, але з дальністю майже 300 км, досі не постачається українським військовим.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що надання Україні більш далекобійних ракет для американських систем HIMARS прискорить завершення війни, яку розпочала росія.

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