HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Глава HBO Кейси Блойс заявил об индивидуальном подходе к спин-оффам без фиксированного количества шоу. Канал разрабатывает много идей ради качества контента.

Хелен Слоан / HBO

Глава HBO Кейси Блойс обновил информацию о будущем постоянно растущей вселенной "Игры престолов", дав понять, что канал применяет осторожный подход, ставящий на первое место качество, к любым потенциальным спин-оффам, о чем сказал в эфире Radio Times, пишет УНН.

Детали

Говоря о будущем франшизы, Блойс подчеркнул, что HBO намеренно избегает обязательств по определенному количеству новых сериалов, вместо этого оценивая проекты индивидуально.

"Знаете, мы применяем индивидуальный подход, – сказал он. – Я не люблю принимать никаких решений заранее, например, "нам нужно так много спин-оффов", потому что, я думаю, когда вы это делаете, вы ставите себя в положение, где можете пойти на компромисс".

Он продолжил: "Поэтому мне нравится делать это сценарий за сценарием".

Эти комментарии появляются на фоне того, что интерес к миру Вестероса остается высоким после успеха "Дома Дракона" и второго сезона еще одного спин-оффа, "Рыцаря семи королевств", который также на подходе.

Однако Блойс хотел подчеркнуть, что не все, что разрабатывается, попадет на экраны, несмотря на частые спекуляции фанатов.

"Я думаю, что одна из проблем с шоу или франшизой, которая так популярна, как "Игра престолов", заключается в том, что все, что мы разрабатываем, будет обсуждаться, и некоторые люди будут считать, что это настоящий сериал", – сказал он.

"И я всегда люблю напоминать людям, что у нас было ровно два спин-оффа… и много спекуляций в других местах", - отметил он.

Блойс продолжил объяснять, что разработка нескольких идей является необходимой частью поиска правильных проектов, даже если многие из них не продвигаются дальше ранних стадий. "Чтобы получить лучшие сериалы, вам действительно нужно разработать много вещей… не только для "Игры престолов", но и для телевидения в целом", – сказал он.

"Вы пробуете много вещей. Некоторые вещи, которые, по вашему мнению, будут хорошими, на самом деле могут быть хорошими. Некоторые оказываются не очень удачными".

"Так что вам просто нужно дать себе возможность попробовать много разных вещей, не беря на себя обязательства по сериалу. Этот процесс разработки работает для нас".

Комментарии Блойса появились после недавних сообщений о потенциальных спин-оффах, разрабатываемых с участием персонажей Джона Сноу (Кит Харингтон) и Арьи Старк (Мэйси Уильямс).

Сейчас фанаты могут с нетерпением ждать следующего раздела в Вестеросе со вторым сезоном "Рыцаря семи королевств" и будущим третьим сезоном "Дома дракона", пока HBO продолжает незаметно исследовать другие возможности за кулисами.

Юлия Шрамко

Сериал