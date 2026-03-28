У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"

Helen Sloan / HBO

Голова HBO Кейсі Блойс оновив інформацію про майбутнє всесвіту "Гри престолів", що постійно зростає, давши зрозуміти, що канал застосовує обережний підхід, що ставить на перше місце якість, до будь-яких потенційних спін-оффів, про що сказав в ефірі Radio Times, пише УНН.

Деталі

Говорячи про майбутнє франшизи, Блойс наголосив, що HBO навмисно уникає зобов'язань щодо певної кількості нових серіалів, натомість оцінюючи проєкти індивідуально.

"Знаєте, ми застосовуємо індивідуальний підхід, – сказав він. - Я не люблю ухвалювати жодних рішень заздалегідь, наприклад, "нам потрібно так багато спін-оффів", тому що, я думаю, коли ви це робите, ви ставите себе в становище, де можете піти на компроміс".

Він продовжив: "Тому мені подобається робити це сценарій за сценарієм".

Ці коментарі з'являються на тлі того, що інтерес до світу Вестеросу залишається високим після успіху "Дому Дракона" та другого сезону ще одного спін-офу, "Лицаря Семи Королівств", який також на підході.

Однак Блойс хотів наголосити, що не все, що розробляється, потрапить на екрани, попри часті спекуляції фанатів.

"Я думаю, що одна з проблем із шоу чи франшизою, яка така популярна, як "Гра престолів", полягає в тому, що все, що ми розробляємо, буде обговорюватися, і деякі люди вважатимуть, що це справжній серіал", – сказав він.

"І я завжди люблю нагадувати людям, що у нас було рівно два спін-офи… і багато спекуляцій в інших місцях", - зазначив він.

Блойс продовжив пояснювати, що розробка кількох ідей є необхідною частиною пошуку правильних проєктів, навіть якщо багато з них не просуваються далі ранніх стадій. "Щоб отримати найкращі серіали, вам дійсно потрібно розробити багато речей… не лише для "Гри престолів", а й для телебачення загалом", – сказав він.

"Ви пробуєте багато речей. Деякі речі, які, на вашу думку, будуть хорошими, насправді можуть бути хорошими. Деякі виявляються не дуже вдалими".

"Тож вам просто потрібно дати собі можливість спробувати багато різних речей, не беручи на себе зобов’язання щодо серіалу. Цей процес розробки працює для нас".

Коментарі Блойса з’явилися після нещодавніх повідомлень про потенційні спін-офи, що розробляються, за участю персонажів Джона Сноу (Кіт Гарінгтон) та Ар’ї Старк (Мейсі Вільямс).

Наразі фанати можуть з нетерпінням чекати наступного розділу у Вестеросі з другим сезоном "Лицаря семи королівств" та майбутнім третім сезоном "Дому дракона", поки HBO продовжує непомітно досліджувати інші можливості за лаштунками.

