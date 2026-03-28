13:04 • 2636 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 7588 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 10837 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
08:59 • 13140 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 18117 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 19609 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 28012 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 26894 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 51911 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 74688 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Графіки відключень електроенергії
Укрзалізниця скасовує рейси та змінює графік поїздів - список
Атака дронів на один із найбільших нафтопереробних заводів в рф: що відомо
Рівень довіри росіян до путіна впав до історичного мінімуму за час повномасштабної війни - опитування
росія випустила 273 дрони по Україні з основним ударом по Одещині, знешкоджено 252
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем'єри
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малим
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 74688 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядів
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІ
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Голова HBO Кейсі Блойс заявив про індивідуальний підхід до спін-оффів без фіксованої кількості шоу. Канал розробляє багато ідей заради якості контенту.

У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"
Helen Sloan / HBO

Голова HBO Кейсі Блойс оновив інформацію про майбутнє всесвіту "Гри престолів", що постійно зростає, давши зрозуміти, що канал застосовує обережний підхід, що ставить на перше місце якість, до будь-яких потенційних спін-оффів, про що сказав в ефірі Radio Times, пише УНН.

Деталі

Говорячи про майбутнє франшизи, Блойс наголосив, що HBO навмисно уникає зобов'язань щодо певної кількості нових серіалів, натомість оцінюючи проєкти індивідуально.

"Знаєте, ми застосовуємо індивідуальний підхід, – сказав він. - Я не люблю ухвалювати жодних рішень заздалегідь, наприклад, "нам потрібно так багато спін-оффів", тому що, я думаю, коли ви це робите, ви ставите себе в становище, де можете піти на компроміс".

Він продовжив: "Тому мені подобається робити це сценарій за сценарієм".

Ці коментарі з'являються на тлі того, що інтерес до світу Вестеросу залишається високим після успіху "Дому Дракона" та другого сезону ще одного спін-офу, "Лицаря Семи Королівств", який також на підході.

Однак Блойс хотів наголосити, що не все, що розробляється, потрапить на екрани, попри часті спекуляції фанатів.

"Я думаю, що одна з проблем із шоу чи франшизою, яка така популярна, як "Гра престолів", полягає в тому, що все, що ми розробляємо, буде обговорюватися, і деякі люди вважатимуть, що це справжній серіал", – сказав він.

"І я завжди люблю нагадувати людям, що у нас було рівно два спін-офи… і багато спекуляцій в інших місцях", - зазначив він.

Блойс продовжив пояснювати, що розробка кількох ідей є необхідною частиною пошуку правильних проєктів, навіть якщо багато з них не просуваються далі ранніх стадій. "Щоб отримати найкращі серіали, вам дійсно потрібно розробити багато речей… не лише для "Гри престолів", а й для телебачення загалом", – сказав він.

"Ви пробуєте багато речей. Деякі речі, які, на вашу думку, будуть хорошими, насправді можуть бути хорошими. Деякі виявляються не дуже вдалими".

"Тож вам просто потрібно дати собі можливість спробувати багато різних речей, не беручи на себе зобов’язання щодо серіалу. Цей процес розробки працює для нас".

Коментарі Блойса з’явилися після нещодавніх повідомлень про потенційні спін-офи, що розробляються, за участю персонажів Джона Сноу (Кіт Гарінгтон) та Ар’ї Старк (Мейсі Вільямс).

Наразі фанати можуть з нетерпінням чекати наступного розділу у Вестеросі з другим сезоном "Лицаря семи королівств" та майбутнім третім сезоном "Дому дракона", поки HBO продовжує непомітно досліджувати інші можливості за лаштунками.

"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"01.05.25, 22:09 • 44359 переглядiв

Юлія Шрамко

