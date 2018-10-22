Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" не готов выиграть Лигу чемпионов

По мнению наставника, английский коллектив имеет неплохую ситуацию после двух сыгранных туров в которых ему не понравился только один тайм из 4-х.

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“Положительно оцениваю старт в чемпионате Англии. Лига чемпионов? У нас также неплохая ситуация. Я доволен всем, за исключением первых 45 минут игры с „Лионом“. Тогда сказал своим футболистам, чтобы учились получать уроки. Вам кажется, что вы чего-то достигли, что вы выиграли чемпионат, что вы — звезды. Однако все это очень легко потерять, а после сложно подняться на вершину. Нужно постоянно совершенствоваться, делать выводы и работать дальше”, — заявил Гвардиола.

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О готовности к выигрышу Лиги чемпионов: “Я родился в Барселоне и делал там первые шаги в футболе. Побеждать — в моей крови. Футбол — это игра, мы не всегда будем выигрывать. Одного желания мало. Нужен опыт, нужны определенные обстоятельства. Буду честен, поэтому скажу, что чувствую сейчас — мы еще не готовы. Мы будем работать и обязательно сделаем все, чтобы выиграть”.

Добавим, матч “Шахтер” — “Манчестер Сити” состоится 23 октября на ОСК “Металлист”.