Гвардіола заявив, що "Манчестер Сіті" не готовий виграти Лігу чемпіонів

На думку наставника англійський колектив має непогану ситуацію після двох зіграних турів в яких йому не сподобався тільки один тайм з 4-х.

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“Позитивно оцінюю старт в чемпіонаті Англії. Ліга чемпіонів? У нас також непогана ситуація. Я задоволений всім, за винятком перших 45 хвилин гри з „Ліоном“. Тоді сказав своїм футболістам, щоб вчилися отримувати уроки. Вам здається, що ви чогось досягли, що ви виграли чемпіонат, що ви — зірки. Однак все це дуже легко розгубити, а після складно піднятися на вершину. Потрібно постійно вдосконалюватися, робити висновки і працювати далі”, — заявив Гвардіола.

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Про готовність до виграшу Ліги чемпіонів: “я народився в Барселоні і робив там перші кроки у футболі. Перемагати — в моїй крові. Футбол — це гра, ми не завжди будемо вигравати. Одного бажання мало. Потрібен досвід, потрібні певні обставини. Буду чесний, тому скажу, що відчуваю зараз — ми ще не готові. Ми будемо працювати і обов’язково зробимо все, щоб виграти”.

Додамо, матч “Шахтар” — “Манчестер Сіті” відбудеться 23-го жовтня на ОСК “Металіст”.