Насильнику пенсионерки грозит пять лет лишения свободы

Так, 3 ноября, в городе Бобринец пенсионерка, которая проживала одна, увидела, что в ее квартире копается неизвестный мужчина. Незнакомец объяснил женщине, зачем пришел, а затем изнасиловал ее. Когда нетрезвый злоумышленник отвлекся, потерпевшая выбежала из дома и вызвала на место происшествия сотрудников полиции.

Установлено, что 55-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за убийства и имущественные преступления. Несколько месяцев назад мужчина досрочно освободился из мест лишения свободы по так называемому "закону Савченко".

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.152 (изнасилование) УК Украины. За эти действия мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.