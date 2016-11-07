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15 марта, 19:03 • 112271 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158234 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132853 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125744 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110016 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104081 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100501 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Насильнику пенсионерки грозит пять лет лишения свободы

Насильнику пенсионерки грозит пять лет лишения свободы

Киев • УНН

 • 7695 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство в отношении мужчины, который изнасиловал 79-летнюю женщину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Кировоградской области.

Так, 3 ноября, в городе Бобринец пенсионерка, которая проживала одна, увидела, что в ее квартире копается неизвестный мужчина. Незнакомец объяснил женщине, зачем пришел, а затем изнасиловал ее. Когда нетрезвый злоумышленник отвлекся, потерпевшая выбежала из дома и вызвала на место происшествия сотрудников полиции.

Установлено, что 55-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за убийства и имущественные преступления. Несколько месяцев назад мужчина досрочно освободился из мест лишения свободы по так называемому "закону Савченко".

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.152 (изнасилование) УК Украины. За эти действия мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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