Ґвалтівнику пенсіонерки загрожує п'ять років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка, що зґвалтував 79-річну жінку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.
Так, 3 листопада, у місті Бобринець пенсіонерка, яка проживала сама, побачила, що в її помешканні порпається невідомий чоловік. Незнайомець пояснив жінці, навіщо прийшов, а після цього зґвалтував її. Коли нетверезий зловмисник відволікся, потерпіла вибігла з хати викликала на місце пригоди працівників поліції.
Встановлено, що 55-річний зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вбивства та майнові злочини. Кілька місяців тому чоловік достроково звільнився з місць позбавлення волі за так званим “Законом Савченко”.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.152 (зґвалтування) КК України. За ці дії чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.