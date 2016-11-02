Насильника 6-летней девочки задержали в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители задержали насильника 6-летней девочки в Одесской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
Так, в полицию обратилась женщина, которая сообщила об изнасиловании 6-летней дочери.
Девочку срочно доставили в центральную районную больницу и оказали медицинскую помощь. Врачи диагностировали у нее тяжелые повреждения половых органов. Сейчас угрозы для жизни и здоровья малолетней потерпевшей нет.
Полиция установила личность насильника. Им оказался 48-летний сосед потерпевшей, выходец из одной из стран дальнего зарубежья. Мужчина с 2003 года легально проживает в Украине вместе с женой и детьми.
Злоумышленник задержан, пока его держат под стражей.
В отношении преступника открыли уголовное производство по ч.4 ст.152 (изнасилование) УК Украины. Насильнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.