Насильника 6-летней девочки задержали в Одесской области

Так, в полицию обратилась женщина, которая сообщила об изнасиловании 6-летней дочери.

Девочку срочно доставили в центральную районную больницу и оказали медицинскую помощь. Врачи диагностировали у нее тяжелые повреждения половых органов. Сейчас угрозы для жизни и здоровья малолетней потерпевшей нет.

Полиция установила личность насильника. Им оказался 48-летний сосед потерпевшей, выходец из одной из стран дальнего зарубежья. Мужчина с 2003 года легально проживает в Украине вместе с женой и детьми.

Злоумышленник задержан, пока его держат под стражей.

В отношении преступника открыли уголовное производство по ч.4 ст.152 (изнасилование) УК Украины. Насильнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.