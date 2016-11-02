Ґвалтівника 6-річної дівчинки затримано на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці затримали ґвалтівника 6-річної дівчинки на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Так, до поліції звернулася жінка, яка повідомила про зґвалтування 6-річної доньки.
Дівчинку терміново доставили до центральної районної лікарні та надали медичну допомогу. Лікарі діагностували у неї тяжкі ушкодження статевих органів. Наразі загрози для життя та здоров’я малолітньої потерпілої немає.
Поліція встановила особу ґвалтівника. Ним виявився 48-річний сусід потерпілої, виходець з однієї з країн далекого зарубіжжя. Чоловік з 2003 року легально проживає в Україні разом з дружиною і дітьми.
Зловмисника затримано, наразі його тримають під вартою.
Щодо злочинця відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.152 (зґвалтування) КК України. Ґвалтівнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.