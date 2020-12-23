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Гусев прокомментировал вывод спецэкспортеров из структуры "Укроборонпрома"

Киев • УНН

 • 15574 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Новоназначенный глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев в интервью LB.ua прокомментировал вывод спецэкспортеров из структуры концерна, передает УНН.

Гусев прокомментировал вывод спецэкспортеров из структуры "Укроборонпрома"

Он отметил, что такая идея имеет свои как плюсы, так и минусы.

"И на сегодняшний день я так же как и по руководителям "Укроборонпрома", планирую провести анализ спецэкспортеров. В дальнейшем, после того, как будет принято решение о корпоратизации, после того, как изменится законодательство, отдельные предприятия смогут получать лицензии и быть спецэкспортерами самостоятельно. На этом этапе (на переходном) этот вопрос требует дополнительного согласования", - говорит Гусев.

Ранее в интервью УНН бывший руководитель "Спецтехноэкспорта" (одного из спецэкспортеров "Укроборонпрома") Павел Барбул рассказывал, какую функцию выполняют такие компании.

"Спецтехноэкспорт" по сути своей выполняет менеджерскую работу по маркетингу, что не может себе позволить каждое отдельное предприятие. Условно, у нас есть более сотни заводов, производящих что-то отдельно: запчасти к каким-то изделиям. Для того, чтобы отдельно каждому из них продать какой-то блок, микросхему, трубку, шланг - им нужно содержать штат людей: высокого класса менеджеров по продажам, логистов, специалистов по экспертному контролю, страхованию, специалистам по банковских расчетам, тендерах и так далее. В то же время, "Спецтехноэкспорт", получая небольшую комиссию, которая зависит от договоренностей, - от 3% до 12% от суммы заказов - берет эту всю работу на себя", - объяснил он.

Барбул возглавлял "Спецтехноэкспорт" на протяжении 2015-2018 годов и тогда штат компании насчитывал около 130 работников.

"Из них около 50-60 были непосредственно менеджерами по продажам - менеджеры, работающие по контрактам. Все остальные - это персонал, который обеспечивает операционную деятельность: бухгалтеры, менеджеры, специалисты по экспортному контролю, которые занимались получением лицензии, логисты, - то есть полностью весь механизм, который сопровождает экономическую деятельность в данной высоко регулируемой сфере. Также режимно-секретный отдел был и люди, отвечающие за развитие инноваций", - рассказал он.

Поэтому Барбул указывает, что расформирование или вывод спецэкспортеров из структуры "Укроборонпрома" - это дискуссионный вопрос.

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