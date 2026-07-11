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ГУР установило еще двух российских палачей украинских военнопленных

Киев • УНН

 • 1738 просмотра

ГУР установило врача колонии №7 Вячеслава Черданцева и заключенного Ярослава Кирилова, причастных к пыткам украинских военнопленных. Они систематически применяли сексуальное насилие и другие издевательства.

ГУР установило еще двух российских палачей украинских военнопленных
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины установило ещё двух российских военных преступников, причастных к бесчеловечным пыткам украинских военнопленных - врача колонии №7 Вячеслава Черданцева по прозвищу "Коновал" и заключённого этой колонии, гражданина РФ Ярослава Кирилова. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передаёт УНН.

Детали

При содействии ГУР МО Украины, процессуального руководства Офиса Генпрокурора Украины оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и следователи Главного следственного управления СБУ с помощью журналистов проекта Радио Свобода "Схемы" установили ещё двух российских военных преступников, причастных к бесчеловечным пыткам украинских военнопленных - врача колонии №7 Вячеслава Черданцева по прозвищу "Коновал" и заключённого этой колонии, гражданина РФ Ярослава Кирилова

- говорится в сообщении.

Установлено, что с октября 2022 года указанные военные преступники систематически пытали украинских военнопленных, совершали в отношении них сексуальное насилие, жестоко унижали человеческое достоинство. В рамках расследования задокументирован случай изнасилования военнопленного посторонним предметом, а также другие эпизоды издевательств.

Следствие установило, что администрация колонии №7 создала систему жестокого обращения с украинскими военнопленными, к которой привлекала персонал учреждения и отдельных осуждённых. Целью пыток было сломить волю пленных, принудить их к получению гражданства государства-агрессора и склонить к даче ложных показаний.

Кроме сексуального насилия, применялись и другие формы пыток: пленных во время "регистрации" заставляли ползти мокрыми и обнажёнными по полу, избивая их палками и электрошокерами; одному из пленных без обезболивания вырвали ногтевую пластину; другим делали инъекции неизвестных препаратов, вызывающих сильную боль.

Больного пленного с температурой выше 39 градусов жестоко избили, а фигурант дела наступил ему на голову, после чего по его указанию сообщник 20 минут держал потерпевшего под холодным душем, продолжая избиение. Администрация колонии умышленно содержала обнажённых больных чесоткой вместе со здоровыми пленными, отказывая в лечении, что вызвало массовое распространение болезни. Вместо медицинской помощи больных лишали одежды и держали в холодных помещениях или на улице. Доступ к гигиене был ограничен: душ разрешался раз в неделю, туалетная бумага не выдавалась.

Военный преступник Черданцев "Коновал", среди прочего, наносил на тела и лица пленников изображения половых органов и непристойные надписи раствором бриллиантового зелёного, давал указания охранникам колонии бить военнопленных.

Также установлено, что осуждённый Кирилов, действуя по указаниям администрации колонии, непосредственно участвовал в пытках и психологическом терроре украинских военнопленных.

Напомним

Офис генерального прокурора за год направил в суд 258 уголовных дел, связанных с военными преступлениями в Украине, 97 обвиняемых уже признаны виновными.

Павел Башинский

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