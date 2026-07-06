ГУР уничтожили в оккупированном Крыму два редких вражеских беспилотника "Орион", их стоимость может достигать 10 млн долларов
Киев • УНН
Операторы ГУР "Кабул 9" 2 июля уничтожили два российских беспилотника "Орион" в аэропорту Керчи. Стоимость уничтоженных дронов превышает 10 миллионов долларов.
Операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" уничтожили два вражеских дорогостоящих и редких беспилотника "Орион" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.
2 июля 2026 года операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" уничтожили два вражеских дорогостоящих и редких беспилотника "Орион" - российские оккупанты разместили их на территории аэропорта в г. Керчь временно оккупированного Крыма
В ГУР рассказали, что БпЛА "Орион" - ударно-разведывательный аппарат, который производит российская группа компаний АО "Кронштадт". Дрон имеет вес около тонны, радиус действия 250-300 км, может находиться в воздухе до 30 часов. "Орион" - носитель управляемых авиабомб, ракет Х-50, Х-БпЛА, "Бандероль".
Ориентировочная стоимость двух уничтоженных военными разведчиками вражеских "Орионов" может составлять более 10 миллионов долларов.
Напомним
В ночь на 26 июня подразделения Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В результате атаки, по данным украинской разведки, был уничтожен российский истребитель МиГ-29.