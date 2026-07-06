ГУР уничтожили в оккупированном Крыму два редких вражеских беспилотника "Орион", их стоимость может достигать 10 млн долларов

Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях

Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях

Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях

Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях

В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны

В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны

В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны

В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны

Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС

Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС

Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС

Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС

Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф

Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф

Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф

Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф