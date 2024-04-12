ГУР: рф отправляет на войну войска тихоокеанского флота

Для компенсации потерь и формирования новых военных подразделений, москва направляет на войну в Украину военнослужащих из тихоокеанского флота рф и 11-й армии впс и ппо. Об этом сообщило ГУР, пишет УНН.

Для восстановления потерь, которые понесли россияне и для формирования новых подразделений, москва направляет на войну военнослужащих из тихоокеанского флота рф и 11-й армии впс и ппо. Эти военные соединения до сих пор не участвовали в войне против Украины.

По приказу командующего тихоокеанского флота рф виктора лини, все ротации войск в сирию остановлены, и 2000 военнослужащих из приморского и камчатского краев рф теперь направляются в зону боевых действий в Украине.

Дополнительно, около 400 солдат из 11-й армии ввс и ппо, расположенной в хабаровском крае рф, отправляются для пополнения рядов 155-й и 40-й бригад морской пехоты россии, которые понесли значительные потери. Часть военных с дальнего востока рф будет также включена в новосформированную мотострелковую бригаду, создаваемую в воронеже.

Напомним

россияне прячут свои корабли от украинских атак в бухте новороссийска на юге рф, вход в которую загражден затопленными баржами и боновыми заграждениями. Таким образом россия пытается усилить безопасность собственного флота.