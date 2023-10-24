Гуменюк прокомментировала сообщения о высадке десанта на левобережье Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Российским пропагандистам важно оправдать агрессию россии, направленную на правый берег Херсонской области. Об этом сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя новости о высадке украинского десанта на левый берег, передает корреспондент УНН.
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«Основная задача - понять, зачем такие сообщения появляются в открытом пространстве. Понятно, почему это делают российские пропагандисты. Для них важно оправдать агрессию россии, направленную на правый берег, и там действительно люди страдают очень мощно, а россияне оправдывают это тем, что хотят остановить Силы обороны, не дать возможности пересечь реку Днепр, не дать применить свои силы и резервы. Они пытаются оправдывать это как уничтожение Сил обороны», - рассказала Гуменюк.
Она отметила, что на самом деле россияне сами в то же время управляемыми авиабомбами бомбят населенные пункты левого берега и вливают в уши местному населению, что это последствия действий Сил обороны.
«Поэтому в условиях гибридной войны очень важно опираться на официальные данные Генерального штаба, и, как только будет возможность и необходимость и целесообразность, мы обязательно сообщим о результатах боевой работы», - сказала Гуменюк.
Дополнение
В медиа распространялась новость о якобы высадке украинских подразделений на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Аналитики Института изучения войны сообщали, что российские силы пытаются помешать попыткам Украины снабжать и укрепить только что захваченные позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.