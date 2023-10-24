Гуменюк прокоментувала повідомлення щодо висадки десанту на лівобережжі Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Російським пропагандистам важливо виправдати агресію росії, спрямовану на правий берег Херсонщини. Про це сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи новини щодо висадки українського десанту на лівий берег, передає кореспондент УНН.
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«Основна задача - зрозуміти, навіщо такі повідомлення з'являються у відкритому просторі. Зрозуміло, чому це роблять російські пропагандисти. Для них важливо виправдати агресію росії, спрямовану на правий берег, і там дійсно люди потерпають дуже потужно, а росіяни виправдовують це тим, що хочуть зупинити Сили оборони, не дати можливості перетнути річку Дніпро, не дати застосувати свої сили та резерви. Вони намагаються виправдовувати це як знищення Сил оборони», - розповіла Гуменюк.
Вона зазначила, що насправді росіяни самі водночас керованими авіабомбами бомблять населені пункти лівого берега й вливають у вуха місцевому населенню, що це наслідки дій Сил оборони.
«Тому в умовах гібридної війни дуже важливо спиратися на офіційні дані Генерального штабу, і, як тільки буде можливість і необхідність та доцільність, ми обов’язково сповістимо про результати бойової роботи», - сказала Гуменюк.
Доповнення
У медіа поширювалася новина про нібито висадку українських підрозділів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російські сили намагаються перешкодити спробам України постачати та зміцнити щойно захоплені позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.