Окупанти намагаються перешкодити Україні закріпитись у Кринках на лівобережжі Херсонщини - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Російські сили намагаються перешкодити спробам України постачати та зміцнити щойно захоплені позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, пише УНН.
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Зазначається, що ЗСУ ведуть бої за повний контроль над Кринками (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро). Водночас окупанти стверджують, що українські війська зберігають позиції у селищі, але не назвали точних масштабів цих позицій. Є інформація, що ЗСУ просунулись майже на два кілометри на південь від Кринок, а також, що українські сили контролюють усі Кринки.
Також аналітики пишуть, що російські війська обстрілюють українські позиції біля Антонівського мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від Дніпра) та Антонівського залізничного мосту на північ від Пойма (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від р. Дніпро). Активні бойові дії ведуться поблизу Кринок і Піщанівки (12 км на південний схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро), хоча більшість російських джерел стверджували, що російські війська переважно використовують авіацію та артилерію, щоб спробувати вибити українські сили з позицій на правий берег.
Також, ймовірно, Сили оборони України евакуюють поранених і перекидають нові сили та легку техніку через Дніпро для підтримки позицій на лівому березі.
Нагадаємо
Раніше УНН писало, що українські сили, ймовірно, зберігають обмежену присутність у деяких районах лівого берега поблизу берегової лінії річки Дніпро та Антонівського залізничного мосту у Херсонській області