Оккупанты пытаются помешать Украине закрепиться в Крынках на левобережье Херсонщины - ISW

Детали

Отмечается, что ВСУ ведут бои за полный контроль над Крынками (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр). В то же время оккупанты утверждают, что украинские войска сохраняют позиции в поселке, но не назвали точных масштабов этих позиций. Есть информация, что ВСУ продвинулись почти на два километра к югу от Крынок, а также, что украинские силы контролируют все Крынки.

Также аналитики пишут, что российские войска обстреливают украинские позиции у Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от Днепра) и Антоновского железнодорожного моста к северу от Пойма (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от р. Днепр). Активные боевые действия ведутся вблизи Крынок и Песчановки (12 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр), хотя большинство российских источников утверждали, что российские войска преимущественно используют авиацию и артиллерию, чтобы попытаться выбить украинские силы с позиций на правый берег.

Также, вероятно, Силы обороны Украины эвакуируют раненых и перебрасывают новые силы и легкую технику через Днепр для поддержки позиций на левом берегу.

Напомним

Ранее УНН писало, что украинские силы, вероятно, сохраняют ограниченное присутствие в некоторых районах левого берега вблизи береговой линии реки Днепр и Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области