Оккупанты пытаются помешать Украине закрепиться в Крынках на левобережье Херсонщины - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Российские силы пытаются помешать попыткам Украины снабжать и укрепить только что захваченные позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ВСУ ведут бои за полный контроль над Крынками (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр). В то же время оккупанты утверждают, что украинские войска сохраняют позиции в поселке, но не назвали точных масштабов этих позиций. Есть информация, что ВСУ продвинулись почти на два километра к югу от Крынок, а также, что украинские силы контролируют все Крынки.
Также аналитики пишут, что российские войска обстреливают украинские позиции у Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от Днепра) и Антоновского железнодорожного моста к северу от Пойма (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от р. Днепр). Активные боевые действия ведутся вблизи Крынок и Песчановки (12 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр), хотя большинство российских источников утверждали, что российские войска преимущественно используют авиацию и артиллерию, чтобы попытаться выбить украинские силы с позиций на правый берег.
Также, вероятно, Силы обороны Украины эвакуируют раненых и перебрасывают новые силы и легкую технику через Днепр для поддержки позиций на левом берегу.
Напомним
Ранее УНН писало, что украинские силы, вероятно, сохраняют ограниченное присутствие в некоторых районах левого берега вблизи береговой линии реки Днепр и Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области