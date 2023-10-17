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Гуменюк: из-за шторма рф не заводила надводные ракетоносители в море, на дежурстве - одна субмарина

Киев • УНН

 • 201549 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Последние сутки надводные ракетоносители российского черноморского флота находились в пунктах базирования, поскольку шторм в Черном море достигает 4-5 баллов. Об этом в эфире телемарафона во вторник утром рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Гуменюк: из-за шторма рф не заводила надводные ракетоносители в море, на дежурстве - одна субмарина

Цитата

«Море на нашей стороне – оно мощно штормит, это для него типичное состояние. Но после тектонических сдвигов, которые привели к землетрясению, в том числе и в Турции, штормы стали более мощными, и сейчас шторм достигает 4-5 баллов. Поэтому надводные носители ракет уже сутки, как заведены в пункты базирования», - рассказала Наталья Гуменюк.

Детали

По ее словам, вражеская корабельная группировка в количестве 9 единиц находится в районе, который враг считает для себя безопасным, - от восточного побережья Крыма до Новороссийска, один корабль находится в Азовском море.

Она уточнила, что один подводный ракетоноситель находится на дежурстве в Черном море. Он может быть оборудован ракетами «Калибр» в количестве до 4 штук. При этом, само обнаружение пусков с подводной лодки может быть затруднено для систем ПВО.

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