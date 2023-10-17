Гуменюк: через шторм рф не заводила надводні ракетоносії у море, на чергуванні - одна субмарина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Останню добу надводні ракетоносії російського чорноморського флоту перебували в пунктах базування, оскільки шторм в Чорному морі досягає 4-5 балів. Про це в ефірі телемарафону у вівторок вранці розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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«Море на нашому боці – воно потужно штормить, це для нього типовий стан. Але після тектонічних зсувів, які привели до землетрусу, зокрема і в Туреччині, шторми стали більше потужними, і зараз шторм досягає 4-5 балів. Тому надводні носії ракет вже добу, як заведені в пункти базування», - розповіла Наталія Гуменюк.
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З її слів, вороже корабельне угрупування у кількості 9 одиниць перебуває в районі, яке ворог вважає для себе безпечним, - від східного узбережжя Криму до новоросійська, один корабель знаходиться в Азовському морі.
Вона уточнила, що один підводний ракетоносій перебуває на чергуванні у Чорному морі. Він може бути обладнаний ракетами «Калібр» у кількості до 4 штук. При цьому, саме виявлення пусків з підводного човна може бути ускладненим для систем ППО.
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