У Чорному морі біля берегів Румунії танкер з нафтою підірвався на міні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Танкер з нафтопродуктами під прапором Ліберії натрапив на міну в Чорному морі біля берегів Румунії. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень під час інциденту, який відбувся 15 жовтня. Екіпаж не постраждав.
За словами Йорука Ісіка, керівника консалтингової компанії Bosphorus Observer, танкер проходив поблизу каналу Суліна.
Як зазначається, українське джерело підтвердило цю історію.
Доповнення
Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на плавучій міні. 6 жовтня агентство Reuters повідомляло, що вантажний корабель під турецьким прапором підірвався на міні у Чорному морі біля берегів Румунії.