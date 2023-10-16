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В Черном море у берегов Румынии танкер с нефтью подорвался на мине - СМИ

Киев • УНН

 • 797665 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Танкер с нефтепродуктами под флагом Либерии наткнулся на мину в Черном море у берегов Румынии. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

В Черном море у берегов Румынии танкер с нефтью подорвался на мине - СМИ

Детали

Танкер Ali Najafov получил незначительные повреждения во время инцидента, который произошел 15 октября. Экипаж не пострадал.

По словам Йорука Исика, руководителя консалтинговой компании Bosphorus Observer, танкер проходил вблизи канала Сулина.

Как отмечается, украинский источник подтвердил эту историю.

Дополнение

Это уже второе судно в этом месяце, которое подорвалось на плавучей мине. 6 октября агентство Reuters сообщало, что грузовой корабль под турецким флагом подорвался на мине в Черном море у берегов Румынии.

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