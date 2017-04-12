Гуманитарная группа в Минске договорились о верификации отказа людей перемещаться в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Гуманитарная группа в Минске договорились о проведении верификации отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.
"Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением заложников. Удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери незаконно удерживаемых лиц, с участием ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса", - сообщила Д.Олифер.
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Напомним, 12 апреля Трехсторонняя контактная группа провела заседание в Минске.