Гуманитарная группа в Минске договорились о верификации отказа людей перемещаться в ОРДЛО

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Гуманитарная группа в Минске договорились о проведении верификации отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.