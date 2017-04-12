Гуманітарна група у Мінську домовилася про верифікацію відмови людей переміщатися до ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Гуманітарна група у Мінську домовилася про проведення верифікації відмови людей переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, передає УНН.
“Гуманітарна підгрупа продовжує працювати над звільненням заручників. Вдалося домовитися про те, щоб СБУ, омбудсмен Валерія Лутковська, матері незаконно утримуваних осіб, за участю ОБСЄ провели верифікацію відмови людей переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу”, — повідомила Д.Оліфер.
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Нагадаємо, 12 квітня Тристороння контактна група провела засідання в Мінську.