Гуманитарная помощь Украине: от Запада поступило более 800 автомобилей и около двух десятков вагонов

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"Украину, которая сейчас на передовой отстаивает ценности свободного мира, поддерживают не только правительства, а благотворительные, религиозные организации и обычные граждане из разных стран. На западную границу ежедневно прибывают грузовики, бусы, вагоны с гуманитарной помощью. С 25 февраля по 3 марта этого года через участок Западного регионального управления Госпогранслужбы в Украину прибыло 834 автомобиля (преимущественно микроавтобусы и грузовики) и 19 вагонов с медикаментами, продовольствием, одеждой и тому подобное", - сообщили пограничники.

"Спасибо за поддержку, она сейчас нужна нам, как никогда", - указали в ГПСУ.

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Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно начать необходимые действия для организации гуманитарных коридоров и готова сделать все необходимое со своей стороны для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов.