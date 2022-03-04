Гуманітарна допомога Україні: від Заходу надійшло понад 800 автомобілів та близько двох десятків вагонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На західний кордон України від міжнародних партнерів та організацій з 25 лютого надійшло 834 автомобілі та 19 вагонів з медикаментами, харчами, одягом та іншою гуманітарною допомогою, повідомляють у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Україну, яка зараз на передовій відстоює цінності вільного світу, підтримують не лише уряди, а благодійні, релігійні організації та звичайні громадяни з різних країн. На західний кордон щоденно прибувають вантажівки, буси, вагони з гуманітарною допомогою. З 25 лютого по 3 березня цього року через ділянку Західного регіонального управління Держприкордонслужби в Україну прибуло 834 автомобілі (переважно мікроавтобуси та вантажівки) та 19 вагонів з медикаментами, харчами, одягом тощо", - повідомили прикордонники.
"Дякуємо за підтримку, вона зараз потрібна нам, як ніколи", - вказали у ДПСУ.
Доповнення
Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново почати необхідні дії для організації гуманітарних коридорів та готова зробити все необхідне зі свого боку для евакуації цивільного населення та доставки гуманітарних вантажів.