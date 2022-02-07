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15 марта, 19:03 • 102989 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134834 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118769 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112635 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102265 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100194 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87687 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Гуманитарная помощь: Беларусь направит в Сирию 200 военнослужащих вместе с Россией

Гуманитарная помощь: Беларусь направит в Сирию 200 военнослужащих вместе с Россией

Киев • УНН

 • 18900 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Беларусь планирует направить в Сирию до 200 военнослужащих для службы вместе с русскими войсками в стране, говорится в документе правительства России, опубликованном в понедельник, передает УНН.

Детали

В проекте соглашения между Россией и ее союзником Беларусью, одобренном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится, что белорусские войска будут работать над оказанием "гуманитарной помощи" населению вне зон боевых действий.

Контекст

Россия ведет военную кампанию в Сирии с 2015 года, объединившись с Ираном, чтобы помочь правительству президента Сирии Башара Асада восстановить контроль над большей частью страны после разрушительной гражданской войны.

Запланированное развертывание белорусских войск в Сирии отражает все более тесные связи в сфере обороны между двумя бывшими советскими соседями и союзниками.

Добавим

В последние недели Россия перебросила войска из Сибири и Дальнего Востока в Беларусь для общих совместных учений. Развертывание добавилось к наращиванию российской военной силы вблизи Украины, подпитывая опасения Запада относительно возможного вторжения.

Авторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко, который все больше полагается на политическую и финансовую поддержку Кремля на фоне западных санкций, вызванных подавлением внутренних протестов, призвал к более тесным оборонным связям с Москвой и недавно предложил разместить у себя российскую ядерное оружие.

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