Гуманитарная помощь: Беларусь направит в Сирию 200 военнослужащих вместе с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Беларусь планирует направить в Сирию до 200 военнослужащих для службы вместе с русскими войсками в стране, говорится в документе правительства России, опубликованном в понедельник, передает УНН.
Детали
В проекте соглашения между Россией и ее союзником Беларусью, одобренном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится, что белорусские войска будут работать над оказанием "гуманитарной помощи" населению вне зон боевых действий.
Контекст
Россия ведет военную кампанию в Сирии с 2015 года, объединившись с Ираном, чтобы помочь правительству президента Сирии Башара Асада восстановить контроль над большей частью страны после разрушительной гражданской войны.
Запланированное развертывание белорусских войск в Сирии отражает все более тесные связи в сфере обороны между двумя бывшими советскими соседями и союзниками.
Добавим
В последние недели Россия перебросила войска из Сибири и Дальнего Востока в Беларусь для общих совместных учений. Развертывание добавилось к наращиванию российской военной силы вблизи Украины, подпитывая опасения Запада относительно возможного вторжения.
Авторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко, который все больше полагается на политическую и финансовую поддержку Кремля на фоне западных санкций, вызванных подавлением внутренних протестов, призвал к более тесным оборонным связям с Москвой и недавно предложил разместить у себя российскую ядерное оружие.