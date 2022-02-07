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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Гуманітарна допомога: Білорусь направить до Сирії 200 військовослужбовців разом із Росією

Гуманітарна допомога: Білорусь направить до Сирії 200 військовослужбовців разом із Росією

Київ • УНН

 • 18900 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Білорусь планує направити до Сирії до 200 військовослужбовців для служби разом із російськими військами в країні, йдеться у документі уряду Росії, опублікованому у понеділок, передає УНН.

Деталі

У проекті угоди між Росією та її союзником Білоруссю, схваленому прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним, йдеться, що білоруські війська працюватимуть над наданням "гуманітарної допомоги" населенню поза зонами бойових дій.

Контекст

Росія веде військову кампанію в Сирії з 2015 року, об'єднавшись із Іраном, щоб допомогти уряду президента Сирії Башара Асада відновити контроль над більшою частиною країни після руйнівної громадянської війни.

Заплановане розгортання білоруських військ у Сирії відображає дедалі тісніші зв'язки у сфері оборони між двома колишніми радянськими сусідами та союзниками.

Додамо

В останні тижні Росія перекинула війська з Сибіру та Далекого Сходу в Білорусь для спільних спільних навчань. Розгортання додалось до нарощування російської військової сили поблизу України, підживлюючи побоювання Заходу щодо можливого вторгнення.

Авторитарний лідер Білорусії Олександр Лукашенко, який все більше покладається на політичну та фінансову підтримку Кремля на тлі західних санкцій, викликаних придушенням внутрішніх протестів, закликав до тісніших оборонних зв'язків із Москвою і нещодавно запропонував розмістити у себе російську ядерну зброю.

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