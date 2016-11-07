Губернатор М.Саакашвили прокомментировал отставку Г.Лорткипанидзе

"Это был первый начальник полиции в течение очень долго периода в истории Одессы, который не брал взяток. Сначала у него отобрали большинство функций, а затем начали травлю со всех сторон. Конечно, можно было сделать гораздо больше, но спасибо за то, что сохранили мир, вернули Одессу к нормальной и спокойной жизни и за то, что в полностью прогнившей системе остался чистым и сохранил честь! Ну что же, теперь коррупционеры и мерзавцы всех мастей могут праздновать победу. Я их уверяю, очень ненадолго", - заявил М.Саакашвили.

Отметим, что губернатор Одесской ОГА сегодня намерен дать пресс-конференцию относительно увольнения Г.Лорткипанидзе, а также деятельности главы ГФС Романа Насирова.

Напомним, сегодня генерал полиции Гиорги Лорткипанидзе заявил о том, что больше не будет возглавлять ГУ НП в Одесской области.