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15 марта, 19:03 • 112266 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158226 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132848 просмотра

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15 марта, 12:52 • 110014 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104080 просмотра

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15 марта, 10:46 • 100500 просмотра

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Губернатор М.Саакашвили прокомментировал отставку Г.Лорткипанидзе

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Киев • УНН

 • 9638 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал Гиорги Лорткипанидзе первым в Украине начальником полиции, который не брал взяток. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.

"Это был первый начальник полиции в течение очень долго периода в истории Одессы, который не брал взяток. Сначала у него отобрали большинство функций, а затем начали травлю со всех сторон. Конечно, можно было сделать гораздо больше, но спасибо за то, что сохранили мир, вернули Одессу к нормальной и спокойной жизни и за то, что в полностью прогнившей системе остался чистым и сохранил честь! Ну что же, теперь коррупционеры и мерзавцы всех мастей могут праздновать победу. Я их уверяю, очень ненадолго", - заявил М.Саакашвили.

Отметим, что губернатор Одесской ОГА сегодня намерен дать пресс-конференцию относительно увольнения Г.Лорткипанидзе, а также деятельности главы ГФС Романа Насирова.

Напомним, сегодня генерал полиции Гиорги Лорткипанидзе заявил о том, что больше не будет возглавлять ГУ НП в Одесской области.

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