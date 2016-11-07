Губернатор М.Саакашвілі прокоментував відставку Г.Лорткіпанідзе
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Губернатор Одеської областіМіхеіл Саакашвілі назвав Гіоргі Лорткіпанідзе першим в Україні начальником поліції, який не брав хабарів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook,передає кореспондент УНН.
“Це був перший начальник поліції протягом дуже довго періоду в історії Одеси, який не брав хабарів. Спочатку у нього відібрали більшість функцій, а потім почали цькування з усіх боків. Звичайно, можна було зробити набагато більше, але cпасибі за те, що зберегли мир, повернули Одесу до нормального і спокійного життя і за те, що у повністю прогнилій системі залишився чистим і зберіг честь! Ну що ж, тепер корупціонери і мерзотники всіх мастей можуть святкувати перемогу. Я їх запевняю, дуже ненадовго”, — заявив М.Саакашвілі.
Відзначимо, що губернатор Одеської ОДА сьогодні має намір дати розгортуну прес-конференцію щодо звільнення Г.Лорткіпанідзе, а також діяльності голови ДФС Романа Насірова.
Нагадаємо, сьогодні генерал поліції Гіоргі Лорткіпанідзе заявив про те, що більше не очолюватиме ГУ НП в Одеській області.