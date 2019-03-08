Гуайдо попросил ОАГ продолжать считать Венесуэлу своим членом вопреки решению Мадуро

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110160 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114381 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117045 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117621 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147205 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116069 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140738 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145049 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130418 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130425 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 62361 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

8 марта, 01:45 • 104482 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 80685 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

04:25 • 38262 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 115837 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 114587 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 147205 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 162954 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 174452 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 232562 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 110160 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 74780 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 98144 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 103689 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 103475 просмотра
Актуальное
Гуайдо попросил ОАГ продолжать считать Венесуэлу своим членом вопреки решению Мадуро

Гуайдо попросил ОАГ продолжать считать Венесуэлу своим членом вопреки решению Мадуро

Киев  •  УНН

 • 10740 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо направил генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро письмо, в котором попросил продолжать считать Боливарианской Республики одним из членов сообщества, несмотря на решение президента Николаса Мадуро о выходе из организации. Об этом сообщил назначенный парламентом представитель страны в ОАГ Густаво Тарра Брисеньо, передает УНН.

“В качестве исполняющего обязанности президента Боливарианской Республики я подтверждаю и официально заявляю, что Венесуэла решила признать недействительной так называемую денонсации устава ОАГ, чтобы Венесуэла могла оставаться членом этой организации”, — говорится в письме Гуайдо, которое опубликовал в своем Twitter Брисеньо.

В конце апреля 2017 Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава.

Тогда Мадуро отметил, что республика “никогда не вернется” в состав организации, которая с момента своего появления “стала инструментом для придания законной силы имперским желанием против суверенных народов”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гуайдо: хотел бы, чтобы позиция Испании по Венесуэле была более жесткой

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты сегодня ввели визовые ограничения в отношении более чем 250 граждан Венесуэлы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы