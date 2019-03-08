Гуайдо попросил ОАГ продолжать считать Венесуэлу своим членом вопреки решению Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо направил генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро письмо, в котором попросил продолжать считать Боливарианской Республики одним из членов сообщества, несмотря на решение президента Николаса Мадуро о выходе из организации. Об этом сообщил назначенный парламентом представитель страны в ОАГ Густаво Тарра Брисеньо, передает УНН.
“В качестве исполняющего обязанности президента Боливарианской Республики я подтверждаю и официально заявляю, что Венесуэла решила признать недействительной так называемую денонсации устава ОАГ, чтобы Венесуэла могла оставаться членом этой организации”, — говорится в письме Гуайдо, которое опубликовал в своем Twitter Брисеньо.
В конце апреля 2017 Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава.
Тогда Мадуро отметил, что республика “никогда не вернется” в состав организации, которая с момента своего появления “стала инструментом для придания законной силы имперским желанием против суверенных народов”.
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Как сообщал УНН, Соединенные Штаты сегодня ввели визовые ограничения в отношении более чем 250 граждан Венесуэлы.