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Гуайдо попросив ОАД продовжувати вважати Венесуелу своїм членом всупереч рішенню Мадуро

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо направив генеральному секретарю Організації американських держав (ОАД) Луїсу Альмагро лист, в якому попросив продовжувати вважати Боліваріанської Республіки одним з членів спільноти, незважаючи на рішення президента Ніколаса Мадуро про вихід з організації. Про це повідомив призначений парламентом представник країни в ОАД Густаво Тарра Брисеньо, передає УНН.

"В якості виконуючого обов'язки президента Боліваріанської Республіки я підтверджую і офіційно заявляю, що Венесуела вирішила визнати недійсною так звану денонсацію статуту ОАД, щоб Венесуела могла залишатися членом цієї організації", - йдеться в листі Гуайдо, яке опублікував у своєму Twitter Брисеньо.

В кінці квітня 2017 року Венесуела направила в ОАД заяву про вихід з її складу.

Тоді Мадуро зазначив, що республіка "ніколи не повернеться" до складу організації, яка з моменту своєї появи "стала інструментом для надання законної сили імперським бажанням проти суверенних народів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гуайдо: хотів би, щоб позиція Іспанії по Венесуелі була більш жорсткою

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати на сьогодні ввели візові обмеження щодо більш ніж 250 громадян Венесуели.

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