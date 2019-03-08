Гуайдо попросив ОАД продовжувати вважати Венесуелу своїм членом всупереч рішенню Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо направив генеральному секретарю Організації американських держав (ОАД) Луїсу Альмагро лист, в якому попросив продовжувати вважати Боліваріанської Республіки одним з членів спільноти, незважаючи на рішення президента Ніколаса Мадуро про вихід з організації. Про це повідомив призначений парламентом представник країни в ОАД Густаво Тарра Брисеньо, передає УНН.
"В якості виконуючого обов'язки президента Боліваріанської Республіки я підтверджую і офіційно заявляю, що Венесуела вирішила визнати недійсною так звану денонсацію статуту ОАД, щоб Венесуела могла залишатися членом цієї організації", - йдеться в листі Гуайдо, яке опублікував у своєму Twitter Брисеньо.
В кінці квітня 2017 року Венесуела направила в ОАД заяву про вихід з її складу.
Тоді Мадуро зазначив, що республіка "ніколи не повернеться" до складу організації, яка з моменту своєї появи "стала інструментом для надання законної сили імперським бажанням проти суверенних народів".
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Як повідомляв УНН, Сполучені Штати на сьогодні ввели візові обмеження щодо більш ніж 250 громадян Венесуели.