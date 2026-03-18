ГСЧС усилила контроль за пожарами и использует дроны для их обнаружения

Спасатели работают в усиленном режиме и активно используют современные технологии для борьбы с пожарами в экосистемах. Об этом шла речь на пресс-брифинге ГСЧС, передает УНН.

Детали

В частности, по словам спасателей, речь идет о новых подходах к профилактике и выявлению возгораний.

Во всех общинах работают офицеры-спасатели, которые изучают пожароопасные участки и проводят профилактическую работу – сообщил заместитель руководителя департамента гражданской защиты ГСЧС Сергей Батечко.

По его словам, активно применяются и технологические решения.

Применяются беспилотные системы для обнаружения очагов пожара. Это позволяет оперативно реагировать и не допустить масштабного распространения – отметил он.

Спасатели в очередной раз призвали граждан быть ответственными.

Пожалуйста, не сжигайте сухую траву и мусор. Это создает угрозу для жизни людей и окружающей среды – подчеркнули в ГСЧС.

