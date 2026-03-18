ГСЧС усилила контроль за пожарами и использует дроны для их обнаружения
Киев • УНН
Спасатели внедрили беспилотные системы для обнаружения огня и привлекли специальных офицеров в общинах. Граждан призывают не сжигать траву.
Спасатели работают в усиленном режиме и активно используют современные технологии для борьбы с пожарами в экосистемах. Об этом шла речь на пресс-брифинге ГСЧС, передает УНН.
Детали
В частности, по словам спасателей, речь идет о новых подходах к профилактике и выявлению возгораний.
Во всех общинах работают офицеры-спасатели, которые изучают пожароопасные участки и проводят профилактическую работу
По его словам, активно применяются и технологические решения.
Применяются беспилотные системы для обнаружения очагов пожара. Это позволяет оперативно реагировать и не допустить масштабного распространения
Спасатели в очередной раз призвали граждан быть ответственными.
Пожалуйста, не сжигайте сухую траву и мусор. Это создает угрозу для жизни людей и окружающей среды
