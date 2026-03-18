ДСНС посилила контроль за пожежами та використовує дрони для їх виявлення
Київ • УНН
Рятувальники впровадили безпілотні системи для виявлення вогню та залучили спеціальних офіцерів у громадах. Громадян закликають не спалювати траву.
Рятувальники працюють у посиленому режимі та активно використовують сучасні технології для боротьби з пожежами в екосистемах. Про це йшлося на пресбрифінгу ДСНС, передає УНН.
Деталі
Зокрема, за словами рятувальників, йдеться про нові підходи до профілактики та виявлення загорянь.
В усіх громадах працюють офіцери-рятувальники, які вивчають пожежонебезпечні ділянки та проводять профілактичну роботу
За його словами, активно застосовуються й технологічні рішення.
Застосовуються безпілотні системи для виявлення осередків пожежі. Це дозволяє оперативно реагувати і не допустити масштабного поширення
Рятувальники вкотре закликали громадян бути відповідальними.
Будь ласка, не спалюйте суху траву і сміття. Це створює загрозу для життя людей і довкілля
