$43.950.1350.640.06
ukenru
Ексклюзив
11:56 • 10856 перегляди
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
85%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Педро Санчес
Юлія Свириденко
Віктор Ляшко
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Іспанія
Мадрид
Європа
Реклама
УНН Lite
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо 15:54 • 160 перегляди
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo13:03 • 17240 перегляди
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 27049 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 31941 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 36918 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Іл-78
Instagram

ДСНС посилила контроль за пожежами та використовує дрони для їх виявлення

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Рятувальники впровадили безпілотні системи для виявлення вогню та залучили спеціальних офіцерів у громадах. Громадян закликають не спалювати траву.

Рятувальники працюють у посиленому режимі та активно використовують сучасні технології для боротьби з пожежами в екосистемах. Про це йшлося на пресбрифінгу ДСНС, передає УНН.

Деталі

Зокрема, за словами рятувальників, йдеться про нові підходи до профілактики та виявлення загорянь.

В усіх громадах працюють офіцери-рятувальники, які вивчають пожежонебезпечні ділянки та проводять профілактичну роботу 

– повідомив заступник керівника департаменту цивільного захисту ДСНС Сергій Батечко.

За його словами, активно застосовуються й технологічні рішення.

Застосовуються безпілотні системи для виявлення осередків пожежі. Це дозволяє оперативно реагувати і не допустити масштабного поширення 

– зазначив він.

Рятувальники вкотре закликали громадян бути відповідальними.

Будь ласка, не спалюйте суху траву і сміття. Це створює загрозу для життя людей і довкілля 

– наголосили у ДСНС.

Сапери МВС за тиждень знешкодили 39 нездетонованих боєчастин російських ракет - Клименко16.03.26, 19:06 • 4044 перегляди

Андрій Тимощенков

СуспільствоТехнології
Техніка
Державна служба України з надзвичайних ситуацій