ДСНС посилила контроль за пожежами та використовує дрони для їх виявлення

Рятувальники працюють у посиленому режимі та активно використовують сучасні технології для боротьби з пожежами в екосистемах. Про це йшлося на пресбрифінгу ДСНС, передає УНН.

Деталі

Зокрема, за словами рятувальників, йдеться про нові підходи до профілактики та виявлення загорянь.

В усіх громадах працюють офіцери-рятувальники, які вивчають пожежонебезпечні ділянки та проводять профілактичну роботу – повідомив заступник керівника департаменту цивільного захисту ДСНС Сергій Батечко.

За його словами, активно застосовуються й технологічні рішення.

Застосовуються безпілотні системи для виявлення осередків пожежі. Це дозволяє оперативно реагувати і не допустити масштабного поширення – зазначив він.

Рятувальники вкотре закликали громадян бути відповідальними.

Будь ласка, не спалюйте суху траву і сміття. Це створює загрозу для життя людей і довкілля – наголосили у ДСНС.

