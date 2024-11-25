Грузовой самолет DHL разбился возле Вильнюса: четыре человека на борту
Киев • УНН
Грузовой самолет DHL, следовавший из Лейпцига, разбился вблизи аэропорта Вильнюса, упав на двухэтажный дом. Из четырех человек на борту спасен один пилот, на месте работают спасатели.
В понедельник утром грузовой самолет компании DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.
Детали
По информации местных СМИ, самолет упал на двухэтажный жилой дом, что вызвало сильный пожар на месте аварии.
На борту самолета находились четыре человека.
По предварительным данным, одного из пилотов удалось спасти.
Обстоятельства трагедии сейчас выясняются, и спасательные службы продолжают работать на месте катастрофы.
Согласно данным сервиса Flightradar24, речь идет о грузовом Boeing 737, который совершал рейс из Лейпцига.
Сразу после аварии на место происшествия прибыли спасатели и правоохранители.
Самолет российской авиакомпании загорелся во время посадки в аэропорту Анталии24 нояб. 2024, 20:21 • 29130 просмотров