ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 17:34  •  3968 просмотра

Read in English

Грузия требует ареста и экстрадиции бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который сейчас является советником Генерального прокурора Украины, и направила запросы в Бельгию и Германию.

Прокуратура Грузии направила в Бельгию и Германию запрос на арест и экстрадицию Зураба Адеишвили, бывшего министра юстиции времен Михаила Саакашвили, который сейчас является советником генерального прокурора Украины, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Запрос на арест официальный Тбилиси направил после того, как Адеишвили, в статусе советника генерального прокурора Украины, появился на парламентских слушаниях в Германии. Затем стало известно о его поездке в Брюссель.

В МИД Грузии сегодня по этому поводу были приглашены послы ЕС и Германии.

Добавим

Правительство Грузии сделало сразу два заявления. Одно было адресовано Киеву - оно о том, что высокие должности в Украине "занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления",

Адресат второго заявления - Евросоюз, в заявлении говорилось, что "прием Зураба Адеишвили в ЕС и Германию подрывает представление о том, что европейская бюрократия верна идее правового государства". А премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал визит Адеишвили в Брюссель "нападением на европейские ценности".

После смены власти в Грузии в 2012 году Адеишвили, который был одним из самых влиятельных министров в правительстве Саакашвили, вместе с семьей покинул страну и проживал за границей. В последние годы он переехал в Украину.

Суд в Грузии вынес Адеишвили заочные приговоры по нескольким уголовным делам, в том числе по делу о банкротстве банка "Карту", который принадлежит основателю "Грузинской мечты", миллиардеру Бидзине Иванишвили.

С 2013 года прокуратура Грузии объявила в розыск Зураба Адеишвили по ряду обвинений, но не смогла добиться его экстрадиции. В 2015 году Интерпол прекратил международный розыск Адеишвили по "красному циркуляру", через два года после его издания.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  37195 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  53801 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  55689 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  103716 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  103258 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  187919 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177220 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173219 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  252050 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102684 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Новости по теме
Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

  •  3968 просмотра
Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ

Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ

  •  5691 просмотра
Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине

Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине

  •  4018 просмотра
Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом

Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом

  •  7437 просмотра
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

  •  7627 просмотра
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

  •  8604 просмотра
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

  •  10340 просмотра
Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан

Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан

  •  6227 просмотра
Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

  •  7969 просмотра
"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине

"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине

  •  12596 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  101494 просмотра
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

  •  88982 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  131065 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

  •  100234 просмотра
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

  •  68265 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  131065 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  219561 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  221009 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  252050 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  245547 просмотра

Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

Грузия требует ареста и экстрадиции бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который сейчас является советником Генерального прокурора Украины, и направила запросы в Бельгию и Германию.

политика •   •  3968 просмотра
Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ

Вооруженные Силы уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ПАЛАНТИН" на Запорожском направлении ракетами HIMARS после того, как разведывательные БПЛА отследили и передали его координаты.

Война •   •  5691 просмотра
Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ

Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине

В Киевской области во время пьяного конфликта мужчина убил своего 45-летнего знакомого, избив его металлическим чайником и деревянным рублем, а затем спрятал тело у себя дома.

Криминал и ЧП •   •  4018 просмотра
Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине

Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала встретится с президентом США Джо Байденом в апреле, чтобы обсудить Украину, вопросы безопасности, экономические возможности, общие демократические ценности и подтвердить свою решительную поддержку Украины против российской агрессии.

Война •   •  7437 просмотра
Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом

В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ - Гражданская сила" набирает обороты в российском городе Тольятти: активисты сообщают, что ежедневно к ним присоединяется огромное количество людей для борьбы с преступным режимом.

Война •   •  7627 просмотра
В российском Тольятти набирает оборот партизанское движение "АТЕШ"

Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.

политика •   •  8604 просмотра
Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена ракетная опасность, из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области рф.

Война •   •  10340 просмотра
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан

В Киеве правоохранители задержали членов группировки, которые мошенничали граждан, представляясь работниками полиции и торговых центров, обещая за деньги снять мужчин призывного возраста с воинского учета, по 10 эпизодам мошенничества, вымогательства и похищения людей.

Криминал и ЧП •   •  6227 просмотра
Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан

Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

Национальная паралимпийская сборная команда Украины по парабиатлону завоевала 20 наград, среди которых 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей на чемпионате мира в Канаде.

спорт •   •  7969 просмотра
Сборная Украины по пара биатлону победила на чемпионате мира в Канаде

"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, подчеркнул, что главная миссия журналистов в Украине - показать миру трагедию, вызванную российской агрессией, приведя статистику опасностей, с которыми сталкиваются работники СМИ, освещающие войну, включая убийства, задержания и нарушения их прав со стороны России.

Война •   •  12596 просмотра
"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине