Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили

Прокуратура Грузии направила в Бельгию и Германию запрос на арест и экстрадицию Зураба Адеишвили, бывшего министра юстиции времен Михаила Саакашвили, который сейчас является советником генерального прокурора Украины, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

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Запрос на арест официальный Тбилиси направил после того, как Адеишвили, в статусе советника генерального прокурора Украины, появился на парламентских слушаниях в Германии. Затем стало известно о его поездке в Брюссель.

В МИД Грузии сегодня по этому поводу были приглашены послы ЕС и Германии.

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Правительство Грузии сделало сразу два заявления. Одно было адресовано Киеву - оно о том, что высокие должности в Украине "занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления",

Адресат второго заявления - Евросоюз, в заявлении говорилось, что "прием Зураба Адеишвили в ЕС и Германию подрывает представление о том, что европейская бюрократия верна идее правового государства". А премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал визит Адеишвили в Брюссель "нападением на европейские ценности".

После смены власти в Грузии в 2012 году Адеишвили, который был одним из самых влиятельных министров в правительстве Саакашвили, вместе с семьей покинул страну и проживал за границей. В последние годы он переехал в Украину.

Суд в Грузии вынес Адеишвили заочные приговоры по нескольким уголовным делам, в том числе по делу о банкротстве банка "Карту", который принадлежит основателю "Грузинской мечты", миллиардеру Бидзине Иванишвили.

С 2013 года прокуратура Грузии объявила в розыск Зураба Адеишвили по ряду обвинений, но не смогла добиться его экстрадиции. В 2015 году Интерпол прекратил международный розыск Адеишвили по "красному циркуляру", через два года после его издания.