Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили
Киев • УНН
Грузия требует ареста и экстрадиции бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который сейчас является советником Генерального прокурора Украины, и направила запросы в Бельгию и Германию.
Прокуратура Грузии направила в Бельгию и Германию запрос на арест и экстрадицию Зураба Адеишвили, бывшего министра юстиции времен Михаила Саакашвили, который сейчас является советником генерального прокурора Украины, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Запрос на арест официальный Тбилиси направил после того, как Адеишвили, в статусе советника генерального прокурора Украины, появился на парламентских слушаниях в Германии. Затем стало известно о его поездке в Брюссель.
В МИД Грузии сегодня по этому поводу были приглашены послы ЕС и Германии.
Добавим
Правительство Грузии сделало сразу два заявления. Одно было адресовано Киеву - оно о том, что высокие должности в Украине "занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления",
Адресат второго заявления - Евросоюз, в заявлении говорилось, что "прием Зураба Адеишвили в ЕС и Германию подрывает представление о том, что европейская бюрократия верна идее правового государства". А премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал визит Адеишвили в Брюссель "нападением на европейские ценности".
После смены власти в Грузии в 2012 году Адеишвили, который был одним из самых влиятельных министров в правительстве Саакашвили, вместе с семьей покинул страну и проживал за границей. В последние годы он переехал в Украину.
Суд в Грузии вынес Адеишвили заочные приговоры по нескольким уголовным делам, в том числе по делу о банкротстве банка "Карту", который принадлежит основателю "Грузинской мечты", миллиардеру Бидзине Иванишвили.
С 2013 года прокуратура Грузии объявила в розыск Зураба Адеишвили по ряду обвинений, но не смогла добиться его экстрадиции. В 2015 году Интерпол прекратил международный розыск Адеишвили по "красному циркуляру", через два года после его издания.
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