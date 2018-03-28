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Грузины могут потерять безвиз из-за преступлений в Шенгенской зоне

Грузины могут потерять безвиз из-за преступлений в Шенгенской зоне

Киев  •  УНН

 • 12963 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Некоторые страны ЕС заговорили о возможности приостановить действие безвизового режима для Грузии из-за роста совершенных грузинами преступлений, а также рост среди них числа беженцев, передает УНН со ссылкой на DW.

С 28 марта 2017 граждане Грузии имеют право без виз находиться в странах шенгенской зоны до 90 дней в течение шести месяцев. С этого времени некоторые страны-члены ЕС, в частности, Германия и Швеция, уже заговорили об угрозе приостановления безвизового режима с государством. Причина тому - рост преступлений, совершенных грузинами, а также количество граждан Грузии, которые въехали в страны Шенгена без виз, а потом сдались властям в качестве беженцев.

Так, согласно данным европейского агентства (EASO), занимающегося вопросами беженцев, страны ЕС получили в январе 2018 года 1859 заявок от граждан Грузии на предоставление статуса беженца, в более чем два раза больше по сравнению с январем 2017 года (867 заявок). Причем почти половина - 745 заявок - в январе этого года было подано в Германии.

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Грузинские власти страны серьезно воспринимает проблему, и принимает меры для сохранения безвизового режима. Хотя некоторые из них, например, введение санкций в отношении нарушителей, могут быть контрпродуктивными и вызвать недовольство в обществе, считает директор Центра исследований ЕС в Фонде Рондели Каха Гоголавшили.

По его словам, хотя сегодня угроза приостановления безвизового режима еще не стоит остро, так как в процентном отношении число грузин, показавшихся в качестве беженцев пока не столь велико, "тенденция роста очевидна, так опасения стран ЕС по поводу взрыва нелегальной миграции из Грузии вполне легитимные и своевременные".

В последнее время в Грузии периодически слышны голоса о том, что европейские, в частности, немецкие СМИ не без оснований акцентируют внимание на нелегальных мигрантах из Грузии, и якобы по этой антигрузинской кампанией стоит Кремль. Эти подозрения имеют под собой основу, считает Гоголашвили.

"Но все валить на российскую пропаганду не получится, гораздо важнее работать над собой и не давать повода для антигрузинских настроений", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНН, за 4 месяца с начала работы безвиза в Грузии безвизовым режимом воспользовались 55 тыс. грузин, из которых в законные сроки не вернулись три тысячи человек.

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